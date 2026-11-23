به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ همزمان با هفته بسیج، رزمایش سراسری «کارزار خدمت ۵» با شعار «قرار خدمت در مسیر بعثت» و با حضور حجت‌الاسلام نجنو امام جمعه کهنوج، محسن ایزدی فرماندار، سرهنگ سنجری فرمانده سپاه و اعضای شورای اداری در محله اختیارآباد این شهرستان برگزار شد.

حجت‌الاسلام نجنو امام جمعه کهنوج با تأکید بر اهمیت خدمت صادقانه به مردم، خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه را از ارزشمندترین اقدامات و مصادیق تحقق آرمان‌های بسیج دانست.

محسن ایزدی فرماندار کهنوج نیز با تأکید بر نتیجه‌محور بودن این برنامه‌ها گفت: مصوبات و مطالبات مطرح‌شده در این رزمایش باید به‌صورت هفتگی پیگیری شود تا اقدامات انجام‌شده به نتیجه برسد.

وی افزود: موضوع تأمین برق و روشنایی، همچنین احداث زمین چمن ورزشی و بحث فاضلاب شهری برای منطقه اختیارآباد را با جدیت دنبال می‌کنیم.

سرهنگ سنجری فرمانده سپاه کهنوج هم با اشاره به نقش بسیج در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی گفت: این رزمایش با هدف تقویت روحیه همدلی، محرومیت‌زدایی و ارائه خدمات به مردم در محلات برگزار می‌شود.

خدمت‌رسانی، خدمات بهداشتی و درمانی، مسابقات ورزشی، مواسات و همدلی، اشتغال و کارآفرینی، نشاط اجتماعی، امیدآفرینی و عمران و آبادانی از محور‌های این رزمایش بود.