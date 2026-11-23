

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) کشور در نشست برنامه ریزی و معرفی مدیر جدید بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) خراسان جنوبی، با اشاره به تأکید رهبر شهید بر شکل گیری بنیاد مهدویت با دو رویکرد مردمی بودن و تربیت نیرو، گفت: با توجه به تأکید ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب بر آمادگی برای ظهور و تمدن‌سازی، دستگاه‌های اجرایی نیز باید در اجرای برنامه‌های مهدوی نقش تسهیل‌گر داشته باشند.



حجت‌الاسلام نصوری افزود: شورای سیاست‌گذاری باید زمینه پشتیبانی و حمایت از برنامه‌های مهدویت در استان‌ها را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به هجمه دشمن به باور‌ها و اعتقادات دینی، بر ضرورت مقابله فرهنگی با این هجمه‌ها تأکید کرد و گفت: باید فرهنگ ابتذال را به فرهنگ انتظار تبدیل کنیم.



نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی نیز با اشاره به فعالیت بزرگان و اندیشمندان در طول تاریخ در زمینه ترویج فرهنگ مهدویت و موضوع ظهور، گفت: بنیاد مهدویت این فرصت را در استان‌ها فراهم کرده است و باید از این ظرفیت برای زمینه‌سازی ظهور بهره گرفت.



آیت‌الله عبادی با تأکید بر ضرورت تدوین و انسجام برنامه‌های مهدوی در خراسان جنوبی افزود: باید از تجربیات اساتید مجرب در تولید و اجرای ویژه برنامه‌های صداوسیما با موضوع مهدویت استفاده شود.



در پایان این نشست، از خدمات سه‌ساله حجت‌الاسلام سیدحسین کاظمی قدردانی و حجت‌الاسلام جواد اکبری مطلق به عنوان مدیر جدید بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) خراسان جنوبی معرفی شد.