فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام گفت: مادران و همسران این مرز و بوم با تأسی از حضرت‌ام‌البنین؛ فرزندان و همسران خود را با اقتدار؛ راهی جبهه‌ها کردند تا ایران بماند و استقلال کشور حفظ شود.

فرمانده سپاه ایلام: مادران و همسران شهدا، نماد ایستادگی و اقتدار ملت ایران هستند

فرمانده سپاه ایلام: مادران و همسران شهدا، نماد ایستادگی و اقتدار ملت ایران هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار سیدصادق حسینی در مراسم تجلیل از همسران و مادران شهید استان ایلام اظهار کرد: مادران و همسران شهدا با تأسی از حضرت‌ام البنین (س) و زینب کبری نه تنها سال‌ها رنج و سختی را تحمل کردند و داغ عزیزان خود را به دوش کشیدند؛ بلکه با ایستادگی و مقاومت؛ به نماد‌های زنده وفاداری به دین، امامت و استقلال ایران تبدیل شدند.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام اضافه کرد: آنچه امروز موجب تاب‌آوری ملت ایران و مقاومت کشور در برابر متجاوزان صهیونیستی شده است؛ ریشه در فرهنگ شهید و شهادت و نقش مادران و همسران شهدا دارد که با ایستادگی خود؛ به تولید قدرت و انرژی برای رزمندگان امروز در مسیر شهدا تبدیل شده‌اند.

وی بیان کرد: حضور شبانه مردم در میدان‌ها؛ از جنگ رمضان تا امروز، نشانه عمق معرفت و بصیرت آنان است؛ مردمی که همه چیز خود را با خدا معامله کرده‌اند، سختی‌ها را به جان خریده‌اند و همچنان استوار پشت سر رهبری و در دفاع از کشور ایستاده‌اند.

سردار حسینی یادآوری کرد: دشمن در اجرای طرح‌های مختلف خود؛ از حمله نظامی و هدف قرار دادن زیرساخت‌های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی گرفته؛ تا حمله به مقر‌های نظامی، شهادت امام و یاران ایشان و اعمال فشار‌های مختلف، با شکست مواجه شده است.

وی افزود: امروز دشمن در باتلاقی که خود ایجاد کرده گرفتار شده و این نتیجه لطف خداوند، توسل به ائمه اطهار (ع)، پایداری ملت شریف ایران و هدایت امام حی و جوان کشور است که ملت را از این مرحله تاریخی عبور می‌دهد.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان توضیح داد: نخستین غافلگیری دشمن، توان جمهوری اسلامی ایران در مدیریت شرایط تنگه هرمز بود؛ موضوعی که آثار آن در اقتصاد جهانی و تأمین سوخت و انرژی کشور‌ها نمایان شد.

وی تشریح کرد: دشمن تلاش می‌کند در صف مستحکم ملت ایران نفوذ کند و با ایجاد ناامنی، اغتشاش و استفاده از نیرو‌های وابسته؛ اتحاد مردم را خدشه‌دار کند؛ ازاین‌رو حفظ انسجام و وحدت ملی اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی تأکید کرد: ملت ایران با حفظ اتحاد، ایستادگی و اراده‌ای آهنین، همچنان پشت سر رهبری و در مسیر دفاع از کشور حرکت خواهد کرد و با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت، پیروزی نهایی از آن ملت شریف ایران و به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا خواهد بود.