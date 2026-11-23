افزایش نگرانی کشور‌های اروپایی درباره وابستگی راهبردی به فناوری‌های آمریکایی، تلاش برای توسعه زیرساخت‌های ابری مستقل را سرعت بخشیده است.

اروپا به دنبال کاهش وابستگی به خدمات ابری شرکت‌های فناور آمریکا

اروپا به دنبال کاهش وابستگی به خدمات ابری شرکت‌های فناور آمریکا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از رویترز، کشور‌های اروپایی با هدف تقویت حاکمیت دیجیتال و کاهش وابستگی به شرکت‌های فناوری آمریکایی، تلاش‌های خود را برای توسعه خدمات ابری تحت کنترل اروپا افزایش داده‌اند؛ با این حال، سلطه شرکت‌های بزرگی مانند آمازون، مایکروسافت و گوگل بر بازار این قاره همچنان ادامه دارد.

افزایش نگرانی‌ها درباره وابستگی راهبردی به فناوری‌های خارجی، محدودیت‌های دسترسی به برخی فناوری‌ها و اختلال در خدمات ابری، دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی را به سمت استفاده از ارائه‌دهندگان داخلی سوق داده است.

در همین راستا، کمیسیون اروپا در ماه آوریل چهار قرارداد خدمات ابری حاکمیتی به ارزش حداکثر ۱۸۰ میلیون یورو و برای یک دوره شش‌ساله به مجموعه‌هایی با مشارکت شرکت‌های لوکزامبورگی، بلژیکی، آلمانی و فرانسوی واگذار کرد. دولت هلند نیز با شرکت آلمانی استک‌آی‌تی توافق‌نامه‌ای برای کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان غیراروپایی امضا کرده است.

بر اساس آمار منتشرشده در پیش‌نویس قانون توسعه رایانش ابری و هوش مصنوعی کمیسیون اروپا، سهم ارائه‌دهندگان خدمات ابری اتحادیه اروپا از ۲۹ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است. در مقابل، آمازون وب‌سرویسز، مایکروسافت آژور و گوگل کلاد بیش از ۷۰ درصد بازار خدمات ابری اروپا را در اختیار دارند.

افزایش تقاضا برای خدمات مستقل اروپایی نیز در آمار برخی شرکت‌ها قابل مشاهده است. شرکت نکست‌کلاد اعلام کرده، تقاضا برای نرم‌افزار‌های این شرکت از زمان آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تقریباً پنج برابر شده است. دویچه تلکام نیز از افزایش بیش از چهار برابری تقاضا برای خدمات ابر حاکمیتی خود از اواسط سال ۲۰۲۵ خبر داده است.

با وجود این روند، مهاجرت سازمان‌ها به زیرساخت‌های ابری اروپایی همچنان با موانعی روبه‌رو است. هزینه‌های انتقال داده‌ها و برنامه‌ها، پیچیدگی‌های فنی و وابستگی عمیق سازمان‌ها به نرم‌افزار‌هایی مانند مایکروسافت ۳۶۵ از جمله عواملی هستند که تغییر ارائه‌دهندگان خدمات را دشوار می‌کنند.

برخی شرکت‌های فعال در این حوزه نیز اعلام کرده‌اند؛ فرایند بررسی و اجرای پروژه‌های مهاجرت ابری در بخش دولتی ممکن است بین ۱۲ تا ۲۴ ماه زمان ببرد و بسیاری از مذاکرات هنوز به قرارداد نهایی منجر نمی‌شوند.

در همین حال، شرکت‌های آمریکایی نیز برای حفظ سهم خود از بازار اروپا، خدمات ابری حاکمیتی را توسعه داده‌اند. آمازون، مایکروسافت و گوگل با ارائه راهکار‌هایی مبتنی بر مشارکت با شرکت‌های محلی و افزایش کنترل مشتریان بر داده‌ها و زیرساخت‌ها، در تلاش‌اند پاسخگوی الزامات جدید دولت‌ها و سازمان‌های اروپایی باشند.

با این حال، کارشناسان صنعت فناوری معتقدند خروج کامل شرکت‌های بزرگ از زیرساخت‌های آمریکایی در آینده نزدیک بعید است و سازمان‌ها احتمالاً به‌جای انتقال تمام فعالیت‌های خود، بخش‌های حساس و راهبردی را به خدمات ابری تحت کنترل اروپا منتقل خواهند کرد.

این تحولات نشان می‌دهد حاکمیت دیجیتال به یکی از معیار‌های مهم در تصمیم‌گیری دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی تبدیل شده است؛ هرچند ایجاد جایگزینی کامل برای غول‌های آمریکایی همچنان با چالش‌های فنی، اقتصادی و زیرساختی همراه است.