مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: حدود نیمی از مبتلایان به بیماری آنفلوآنزا مربوط به گروه سنی مدارس است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سیمین خیاط زاده افزود: با توجه به اینکه مدارس حضوری است احتمال انتقال ویروس از افراد مبتلا به افراد سالم زیاد است بنابراین خانواده‌ها در این شرایط باید نکات بهداشتی را بیشتر رعایت کنند.

وی با بیان اینکه آستانه هشدار این بیماری ۱۰ درصد است اظهار کرد: میانگین کشوری شیوع بیماری آنفلوانزا در کشور سه برابر آستانه هشدار بوده و وضعیت آذربایجان شرقی در خصوص شیوع این بیماری نسبت به میانگین کشوری بهتر و در وضعیت ۲ برابری آستانه هشدار است.

خیاط زاده با تاکید بر اینکه امسال چرخه ویروس آنفلوآنزا همزمان با ویروس کوئید است اظهار کرد: این همزمانی موجب افزایش مشکلات بیماری‌های ویروسی در این استان شده و علایم بیماری را در بیماران مبتلا به این ویروس‌ها تشدید کرده است.

مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز ادامه داد: خانواده‌ها نباید کودکان علامت دار مبتلا به این بیماری‌ها را به مدارس بفرستند چراکه حضور آنان در مدارس موجب ادامه چرخه انتقال این بیماری‌ها به سایر کودکان و افراد جامعه می‌شود و کنترل بیماری سخت‌تر می‌شود.

وی یادآور شد: عمده زمان تشدید این بیماری‌ها سه تا چهار روز اول ابتلا است بنابراین در این بازه زمانی دانش آموزان و دانشجویان از حضور در کلاس‌ها و کارمندان از حضور در محیط کار خودداری کنند و پس از کاستن از شدت علایم بیماری ها تا ۲ هفته بعد برای حضور در کلاس‌ها و محیط کار از ماسک استفاده کنند.

سیمین خیاط زاده گفت: بیماران در زمان حضور در منزل از مایعات فراوان مانند سوپ، آش، چای و دم کردنی و مُسکن‌های ساده استفاده کنند و اگر علایم بیماری تشدید شد برای شروع مصرف آنتی بیوتیک به پزشک مراجعه کنند.

مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تاکید بر اینکه علایم بیماری آنفلوآنزا یکباره و با شدت و همراه با بدن درد شدید ولی علایم بیماری کوئید به آرامی با شدت کمتر همراه با ریزش اشک و عطسه بروز می‌کند افزود: تشخیص دقیق این بیماری‌ها نیاز به انجام آزمایش است.

وی به مردم توصیه کرد: با توجه به روند شیوع بیماری آنفلوآنزا و کوئید، شستشوی دست‌های خود با مواد شوینده را بیشتر از گذشته انجام دهند و قبل از خوردن غذا، لمس دهان، صورت و چشم‌ها حتما دستان خود را با مواد شوینده بشویند.

وی اظهار کرد: افرادی که جزو گروه‌های پرخطر جامعه به شمار می‌روند و در معرض بیماری هستند مانند زنان باردار، سالمندان و مادران دارای فرزند کوچک به تزریق واکسن اقدام کنند و تا پایان سال فرصت دارند واکسن بزنند.