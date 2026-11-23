به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فاطمه منوچهری، از ملی‌پوشان پارادوومیدانی ایران پس از تحمل یک دوره بیماری و رفتن به کما، جان به جان آفرین تسلیم کرد.

منوچهری چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و پس از آن مدتی در کما به سر برد، اما در نهایت جان خود را از دست داد.

این ورزشکار در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگژو حضور داشت و در ماده پرتاب وزنه به مقام ششم دست یافت.

کسب مدال برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه نیز از دیگر افتخارات او در دوران ورزشی‌اش بود.