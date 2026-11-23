تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده بسیج گفت: بسیج محدود به یک قشر خاص نیست و در همه اصناف، طبقات اجتماعی و گروه‌های تحصیلی، افراد مؤمن و بسیجی حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با هفته بسیج، شهردار منطقه ۱۶ تهران، به همراه جمعی از پرسنل بسیجی این مجموعه با حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) دیدار کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر در این دیدار، ضمن خیرمقدم، فرارسیدن هفته بسیج را تبریک گفت و با اشاره به ابتکار امام خمینی (ره) در تشکیل بسیج مستضعفین اظهار داشت: تشکیل بسیج، الهامی الهی و حرکتی مهم برای حفظ نظام و انقلاب اسلامی بود که در شرایط دشوار سال‌های آغازین انقلاب و در زمانی که دشمن تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی به تهران برسد و جمهوری اسلامی را از میان بردارد، با حضور و حرکت بسیجی مردم، توطئه دشمن خنثی شد و این حرکت تا امروز استمرار یافته است.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده بسیج تصریح کرد: بسیج محدود به یک قشر خاص نیست و در همه اصناف، طبقات اجتماعی و گروه‌های تحصیلی، افراد مؤمن و بسیجی حضور دارند که با ساماندهی و سازماندهی مناسب می‌توان از توانمندی‌های آنان در مسیر تقویت نظام و انقلاب بهره بیشتری برد.

رئیس مؤسسه علمی‌فرهنگی دارالحدیث با اشاره به حضور مستمر و پرشور مردم در صحنه‌های مختلف، این حضور را در تاریخ کشور و حتی جهان کم‌نظیر دانست و بیان داشت: حضور حدود ۹ ماهه مردم در میدان‌ها و اجتماعات، نشان‌دهنده بصیرت دینی و آگاهی آنان است و آنچه بیش از همه مایه خرسندی است، تحلیل درست مردم از مسائل و ایستادگی و روحیه نترسیدن آنان در برابر تهدیدهاست؛ همان روحیه‌ای که قرآن کریم با عبارت «وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ» به آن اشاره می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر با تجلیل از ایستادگی نیرو‌های نظامی مستقر در جبهه‌ها و مناطق عملیاتی، به‌ویژه نیرو‌هایی که در شرایط دشوار آب‌وهوایی در کنار تجهیزات و مواضع دفاعی حضور داشته و دارند، خاطرنشان کرد: این عزیزان با وجود شهادت قائد شهید و فرماندهان، ایستادگی کردند و اجازه ندادند دشمن احساس کند جمهوری اسلامی در مسیر ضعف و نابودی قرار گرفته است و به لطف خداوند، نتیجه این مقاومت و پایداری به پیروزی ملت ایران می‌انجامد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی و نظامی اخیر و ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود، اظهار داشت: امروز شرایط با پنج یا ده سال گذشته تفاوت کرده و فضای مجازی و رسانه‌ای دیگر به‌طور کامل در اختیار دشمنان نیست؛ جنایت‌هایی که در فلسطین و غزه رخ داده و شهادت شمار زیادی از زنان و کودکان، در معرض دید افکار عمومی جهان قرار گرفته و موجب آشکار شدن چهره واقعی مدعیان حقوق بشر شده است. به همین دلیل، نگاه بسیاری از ملت‌ها به جمهوری اسلامی و ملت ایران تغییر کرده و جایگاه و اعتبار مردم ایران در عرصه بین‌المللی ارتقا یافته است.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ معاصر ایران و مواضع مقتدرانه امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب در برابر قدرت‌های جهانی، تأکید کرد: ملت ایران در طول تاریخ کمتر چنین اقتدار و عزتی را تجربه کرده بود و امروز این اقتدار بر پایه دین، اخلاق، معنویت و حمایت مردم شکل گرفته است. امام خمینی (ره) با اطمینان از به خاک مذلت کشیده شدن قدرت‌های بزرگ سخن می‌گفتند و گذر زمان نشان داد که این نگاه، مبتنی بر ایمان و وعده الهی بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت امیدواری به آینده و توجه به وعده‌های الهی افزود: وعده خداوند مبنی بر یاری کسانی که دین او را یاری می‌کنند، در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی جلوه‌گر شده و امروز نیز نشانه‌های آن را مشاهده می‌کنیم؛ حضور گسترده مردم در اجتماعات، ثبت‌نام میلیونی مردم در طرح جان‌فدا و آمادگی برای دفاع از کشور، نشان‌دهنده تحول و بیداری ملت است و باید امیدوار بود که با استمرار این مسیر، پیروزی نهایی نیز محقق شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر در بخش دیگری از سخنان خود، شکرگزاری نعمت‌های الهی را از مهم‌ترین وظایف مسئولان دانست و تصریح کرد: شکر این نعمت‌ها تنها با زبان محقق نمی‌شود، بلکه راه اصلی آن خدمت به مردم است؛ پیامبر اکرم (ص) در پاسخ به این پرسش که بهترین مردم چه کسانی هستند، فرمودند بهترین مردم کسانی‌اند که بیشترین نفع را به دیگران می‌رسانند، بنابراین هر فردی در هر جایگاه و مسئولیتی باید خدمت به مردم را در اولویت قرار دهد و آداب و اخلاق خدمتگزاری را بر اساس آموزه‌های اسلامی رعایت کند.

رئیس مؤسسه علمی‌فرهنگی دارالحدیث با تأکید بر اینکه مردم ولی‌نعمت مسئولان هستند، خاطرنشان کرد: نخستین وظیفه خدمتگزاران، تکریم مردم و پاسخگویی مناسب به آنان است؛ اگر امکان انجام درخواست ارباب‌رجوع وجود دارد، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام شود و اگر انجام آن مقدور یا قانونی نیست، باید با روی خوش و اخلاق نیکو موضوع را توضیح داد. در آموزه‌های دینی تأکید شده است که اگر نمی‌توان با مال و امکانات دل مردم را به دست آورد، دست‌کم باید با اخلاق نیکو و رفتار شایسته با آنان برخورد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر با اشاره به اهمیت گره‌گشایی از مشکلات مردم در نظام مدیریت اسلامی، بیان داشت: در روایات دینی بر ضرورت رسیدگی به امور مردم و پرهیز از معطل کردن آنان تأکید شده است و حتی در سیره امامان معصوم (ع) نیز توجه به این موضوع جایگاه ویژه‌ای دارد؛ بنابراین کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید بدانند که هر گرهی که از کار مردم باز می‌کنند، علاوه بر رضایت و اعتماد عمومی، پاداش الهی و آثار معنوی فراوانی در دنیا و آخرت برای آنان به همراه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر با قدردانی از اقدامات شهرداری تهران و مناطق مختلف در خدمت‌رسانی به مردم، تأکید کرد: خدماتی که در این ایام انجام شده، نزد خداوند محفوظ خواهد بود و مسئولان باید با انگیزه و جدیت به این مسیر ادامه دهند؛ مردم شایسته بهترین خدمات هستند و خود نیز قدردان خادمان واقعی خواهند بود، بنابراین نباید اختلافات و حاشیه‌ها موجب دلسردی خدمتگزاران شود و همه باید با تمرکز بر هدفی مقدس، برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.