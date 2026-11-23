به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سردار محمد رضا نقدی در مراسم یادواره شهدای کارگر هرمزگان افزود: اکنون می‌توان با تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور در حوزه مواد اولیه، آب، خاک، انرژی و نیروی انسانی، حتی در شرایط تحریم‌های گسترده، نیاز‌های کشور را تأمین کرد.

وی به نقش کارگران در استقلال اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: تلاش کارگران در عرصه تولید، علاوه بر تأمین نیاز‌های جامعه، زمینه‌ساز تقویت اقتصاد ملی و مقابله با تحریم‌ها و کارشکنی‌های اقتصادی دشمن است.

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مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: جهاد شهدا در سه عصر کار و تولید، تلاش برای استقلال اقتصادی کشور و حضور داوطلبانه در میدان جنگ بود، که در نهایت به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

سردارمحمد رضا نقدی استقلال و خودکفایی را مهم‌ترین درس شهدای کارگر دانست و افزود: تقویت تولید، راهبرد اصلی مقابله با تحریم‌های اقتصادی است.