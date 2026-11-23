مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اردبیل-بیله‌سوار گفت: به دنبال اخذ مجوزهای قبلی خودرویی که شامل پلاک‌های دائمی صفرکیلومتر و گذر موقت بود، خوشبختانه پس از پیگیری‌های مداوم، مجوز خودروهای پلاک دائم با پنج سال کارکرد نیز اخذ گردید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اسلام محمدی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اردبیل -بیله‌سوار اظهار کرد: به دنبال اخذ مجوز‌های قبلی خودرویی که شامل پلاک‌های دائمی صفرکیلومتر و گذر موقت بود، خوشبختانه پس از پیگیری‌های مداوم، مجوز خودرو‌های پلاک دائم با پنج سال کارکرد نیز اخذ گردید.

وی با اشاره به اهمیت این مجوز برای توسعه منطقه افزود: این دستاورد جدید، دامنه انتخاب متقاضیان را گسترده‌تر می‌کند و امکان بهره‌مندی از خودرو‌های خارجی باکیفیت و قیمت مناسب‌تر را برای شهروندان فراهم می‌سازد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اردبیل -بیله‌سوار ادامه داد: پیش‌ازاین نیز زیرساخت‌های لازم برای شماره‌گذاری و تردد خودرو‌های منطقه آزاد در سطح استان فراهم شده بود و با اخذ این مجوز، گام مهمی در راستای تکمیل سبد خدمات خودرویی منطقه برداشته می‌شود.

محمدی در پایان با تأکید بر تداوم پیگیری‌ها برای تسهیل فرایند‌ها خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد اردبیل -بیله‌سوار تمام تلاش خود را برای فراهم‌کردن شرایط بهتر برای سرمایه‌گذاران و شهروندان به کار می‌گیرد و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.