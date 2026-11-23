۵۸ محله کاشان در قالب طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی فعال‌اند که بیش از ۹۰ درصد آنها در مساجد مستقر هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس بسیج محله‌های کاشان گفت: مرحله نخست این طرح به‌صورت پایلوت از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است و بدون مشارکت مردم، منابع مالی و ظرفیت اجرایی کافی برای حل مشکلات محلات وجود ندارد، بنابراین باید از ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی و انسانی مردم استفاده کرد.

محمد عیشی افزود: این قرارگاه‌ها با هدف تحقق مردم‌سالاری دینی و بهره‌گیری از توان مردم برای حل مشکلات هر محله و منطقه تشکیل شده‌اند.

وی توسعه متوازن و حکمرانی برنامه‌محور را از مؤلفه‌های قدرت کشور دانست و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا مردم تمایل کمتری به ترک منطقه زندگی خود داشته باشند.

رئیس بسیج محله‌های کاشان با اشاره به استقبال شهروندان از تشکیل این قرارگاه‌ها افزود: حل مشکلات محلات با تکیه بر نیرو‌های بومی و ظرفیت‌های هر منطقه، همراه با حمایت بسیج و نهاد‌های خدمات‌رسان، می‌تواند به الگویی برای خدمت‌رسانی به مردم تبدیل شود.