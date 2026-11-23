مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: در طرح تجاری سازی نان شهروندان بدون محدودیت می‌توانند نسبت به تامین و خرید نان خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جهان نژادیان با بیان اینکه استان خوزستان با خرید تضمینی یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن رتبه نخست کشور خرید گندم را دارد، ادامه داد:سالانه مصرف گندم استان ۷۰۰ هزار تن می‌باشد و خوزستان نقش بسزایی در تامین آرد و گندم کشور را دارد.

وی با اشاره به اینکه طرح تجاری سازی نان از بیست و ششم آبان آغاز شده است، افزود: این طرح فقط برای دو گروه رستوران‌ها و صنایع می‌باشد که برای تامین نان خود باید به صورت آزاد اقدام نمایند و در این طرح هیچ گونه تغییری در قیمت نان مصرفی شهروندان ایجاد نشده است و مردم عزیز می‌توانند بدون هیچ محدودیت و نگرانی نسبت به خرید نان مصرفی خود اقدام کنند.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان خاطر نشان کرد: در مدت چهار روز نخست اجرای طرح تجاری سازی گندم بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان صرفه جویی در شبکه آرد استان شد که به حساب دولت واریز شد که همه اینها متعلق به مردم عزیز می‌باشد.

جهان نژادیان تاکید کرد: از شهروندان درخواست می‌شود حتما کارت خود را در اختیار سایر افراد قرار ندهند، زیرا که برخی افراد با کارت‌های دیگران نسبت به خرید‌های نامتعارف نان یارانه‌ای اقدام می‌کنند.