پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی امروز (دوشنبه، ۲ آذر ۱۴۰۵)

کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی از افزایش سرعت باد، بارش‌های پراکنده در شمال غرب و ارتفاعات هزارمسجد و کاهش دما در روز‌های پنجشنبه و جمعه خبر داد.