پیشبینی هواشناسی خراسان رضوی امروز (دوشنبه، ۲ آذر ۱۴۰۵)
کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی از افزایش سرعت باد، بارشهای پراکنده در شمال غرب و ارتفاعات هزارمسجد و کاهش دما در روزهای پنجشنبه و جمعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی
؛ بنا بر پیش بینی اداره هوا شناسی، دما تا روز چهارشنبه روند افزایشی خواهد داشت، هرچند فردا دمای هوا حدود ۲ تا ۳ درجه کاهش مییابد، اما در روزهای پنجشنبه و جمعه مجدداً کاهش دما پیشبینی میشود.
زهرا آهنگر زاده کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته زاوه با دمای ۳ درجه سانتیگراد کمترین و نوبنیاد سرخس با ۳۰ درجه سانتیگراد بیشترین دمای استان را داشتند.
وی گفت: دمای هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۱ تا ۲۵ درجه سانتیگراد در نوسان بوده و امشب حداقل دمای ۸ درجه و امروز حداکثر دمای ۲۴ تا ۲۵ درجه سانتیگراد برای مشهد پیشبینی میشود.