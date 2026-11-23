به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ ابوالقاسم ابراهیمی جانشین انتظامی شهرستان بهشهر گفت: با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، برخورد قاطع با سوداگران مرگ و مقابله با معضل اعتیاد، طرح مقابله با قاچاق توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شهرستان بهشهر به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح و با انجام اقدامات انتظامی و برپایی ایست و بازرسی، ۲ نفر قاچاقچی و ۲۰ نفر خرده‌فروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان بهشهر با اشاره به کشف ۱۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این عملیات، تصریح کرد: ۳ دستگاه خودرو توقیف و ۱۸ نفر از معتادان نیز شناسایی و برای درمان و بازپروری به مراکز مجاز ماده ۱۵ معرفی شدند.

ابراهیمی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، ادامه داد: مقابله با این پدیده شوم نیازمند مشارکت و همکاری آحاد جامعه است و شهروندان می‌توانند هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت سوداگران مرگ را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.