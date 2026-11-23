مرحله جدید عملیاتی طرح محله‌محوری در کهگیلویه و بویراحمد با هدف بهبود زیرساخت‌ها و رفع مشکلات زیستی شهروندان رسماً آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مرحله جدید عملیاتی طرح محله‌محوری که با هدف بهبود زیرساخت‌ها و رفع مشکلات زیستی شهروندان در کشور طراحی شده است، با حضور رئیس‌جمهور و برخی از مسئولان ارشد استانی، رسماً آغاز شد.

این نشست راهبردی که به صورت وبیناری برگزار گردید، بر اهمیت تغییر رویکرد در محلات و تعامل با نهادهای محلی تأکید داشت.

در این نشست، فرمانده سپاه فتح استان، با اشاره به مبانی این طرح گفت: مرحله جدید طرح محله‌محوری در راستای رویکرد نظام جمهوری اسلامی و با هدف نزدیک‌تر کردن خدمات دولتی به مردم صورت می‌گیرد.

سردار مثنوی، افزود: این حرکت، بخشی از فعالیت های جدید برای حل مشکلات محلات است.

وی با تأکید بر نقش کلیدی نهادهای مذهبی در این مسیر، اضافه کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر محوریت مساجد، در این طرح بزرگ، دولت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود مساجد و حمایت مستقیم ریاست‌جمهوری، از امامان مساجد برای شناسایی و حل دقیق‌تر مشکلات محلات استفاده خواهد کرد.