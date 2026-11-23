دانشگاه یزد در سال تحصیلی جدید با پذیرش ۲ هزار و ۹۵۹ دانشجوی جدید در ۶۴ کدرشته مقطع کارشناسی، از جمله دو رشته تحصیلی جدید، میزبان دانشجویان ورودی جدید است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس دانشگاه یزد گفت: فرایند ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان جدید این دانشگاه برای سال تحصیلی جاری در حال اجرا است و در مجموع ۲ هزار و ۹۵۹ دانشجو در این دانشگاه پذیرفته شده‌اند.

فخرالدینی با اشاره به پذیرش دانشجو در ۶۴ کدرشته مقطع کارشناسی افزود: امسال دو رشته جدید نیز به مجموعه رشته‌های تحصیلی دانشگاه یزد اضافه شده است.

وی صنایع علوم غذایی و مهندسی فیزیک و لیزر را دو رشته جدید این دانشگاه عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی این رشته‌ها با هدف توسعه و تنوع‌بخشی به رشته‌های تحصیلی و گسترش فرصت‌های آموزشی انجام شده است.