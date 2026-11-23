نمايشگاه شيريني و شکلات با حضور120 واحد توليدي وتوزيعي درمحل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي کرمانشاه واقع در پارک شاهد آغاز به کار کرد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حامد وفاپور گفت: این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه‌های کرمانشاه واقع در انتهای پارک شاهد آغاز به کار کرده و تا ششم آذر برپاست.

وی انواع شیرینی و شکلات، شیرینی مخصوص استان‌ها، دستگاه‌های پخت شیرینی و... را از جمله اقلامی دانست که در این نمایشگاه عرضه می‌شود.

وفاپور اظهار کرد: در این نمایشگاه غرفه‌هایی از کرمانشاه، آذربایجان شرقی، اصفهان، همدان، ایلام، زنجان، مازندران، شیراز، ارومیه، یزد و ... حضور دارند.

به گفته معاون اجرایی نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه، این نمایشگاه در فضای ۱۷۰۰ مترمربع و در قالب ۱۲۰ غرفه دایر شده است.

وی ساعت بازدید از این نمایشگاه را نیز هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ اعلام کرد.