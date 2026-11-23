سه قهرمان در یک قاب

حضرت ام البنین (س)، مادر چهار شهید کربلا، نماد صبر و ایثار مادری است؛ بانویی که فرزندانش را در راه دفاع از امام حسین(ع) تقدیم کرد. در سالروز رحلت این بانوی بزرگوار، خبرنگار ما به دیدار مادر شهدای گرانقدر «حسین جانی» رفته که سه فرزند خود را در راه ایران اسلامی تقدیم کرده است.