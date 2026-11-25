مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با بیان اینکه از هفت دشت و محدوده مطالعاتی استان، تنها دو دشت برای کشاورزی آزاد است، گفت: سایر دشت‌های استان به دلیل کسری مخزن و افت منابع آب زیرزمینی در زمره دشت‌های ممنوعه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سعید صنعتی منفرد با تشریح وضعیت منابع آب استان زنجان افزود: این استان با متوسط بارندگی سالانه ۳۱۱ میلی متر و حجم منابع آب تجدیدپذیر حدود یک‌ونیم میلیارد مترمکعب با محدودیت‌های جدی در تأمین و مدیریت منابع آب مواجه است.

وی با اشاره به کاهش سه میلیارد مترمکعبی حجم مخازن آب زیرزمینی استان طی ۲۴ سال گذشته گفت: افت مستمر سطح آب‌های زیرزمینی، افزایش برداشت‌ها و کاهش روان‌آب‌ها، ضرورت مدیریت مصرف و توسعه زیرساخت‌های تأمین آب را دوچندان کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان با اشاره به وضعیت بارندگی در استان گفت: میزان بارندگی در سال آبی گذشته به ۳۲۸ میلی‌متر رسید که پنج درصد بیشتر از میانگین بلندمدت بود، همچنین در سال آبی جاری تاکنون ۷۶ میلی‌متر بارندگی ثبت شده که نسبت به دوره آماری مشابه ۶۸ درصد افزایش دارد، البته ارزیابی نهایی وضعیت بارش‌ها به پایان سال آبی موکول می‌شود.

صنعتی منفرد با اشاره به کاهش روان‌آب‌های استان، گفت: با وجود افزایش نسبی بارندگی در سال آبی گذشته، میزان روان‌آب‌ها در مقایسه با دوره آماری بلندمدت کاهش قابل توجهی داشته است که از عوامل مؤثر بر آن می‌توان به تغییرات اقلیمی، پراکندگی زمانی بارش‌ها و افزایش تقاضای آب اشاره کرد.

وی رودخانه قزل‌اوزن را مهم‌ترین شریان آبی استان عنوان کرد و گفت: استان زنجان دارای ۱۱۶ رشته رودخانه و مسیل به طول مجموع دو هزار و ۶۵۵ کیلومتر است که از این تعداد ۹۰ رودخانه دائمی و ۲۶ رودخانه فصلی هستند، رودخانه قزل‌اوزن نیز با طول حدود ۳۶۰ کیلومتر در محدوده استان، نقش مهمی در حیات اقتصادی و منابع آبی منطقه دارد.