به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی، با اشاره به ثبات وضعیت تأمین نان در استان، تصریح کرد که روند تأمین آرد در وضعیت مطلوب قرار دارد و مشابه دوران‌های بحرانی گذشته، هیچ‌گونه مشکل یا کمبود در این حوزه مشاهده نمی‌شود.

امید زینالی، با اشاره به بازگشت واحد‌های تولید نان سنگک و نان روغنی به چرخه نانوایی‌های یارانه‌ای، تأکید کرد: این واحد‌ها موظف به استفاده از سامانه هوشمند «نانینو» هستند و در صورت عدم رعایت الزامات، با کاهش ۳۰ درصدی سهمیه آرد مواجه خواهند شد. زینالی خاطرنشان کرد که پایش فعالیت نانوایی‌ها به‌صورت روزانه از طریق این سامانه انجام می‌شود.

مدیرکل غله همچنین در پاسخ به دغدغه‌های مربوط به تغییر رنگ نان، توضیح داد که تیره‌تر شدن رنگ نان به معنای کاهش کیفیت نیست، بلکه نتیجه افزایش ارزش غذایی و کاهش میزان سبوس‌گیری در فرآیند تولید است. وی افزود میزان سبوس‌گیری در نان‌های سنگک، لواش و روغنی به ترتیب ۶، ۱۰ و ۱۳ درصد است. وی در پایان تاکید کرد که شهروندان می‌توانند هرگونه کم‌کاری در عرضه نان را به نهاد‌های نظارتی گزارش کنند.