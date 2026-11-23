سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به گزارش‌هایی درباره فروش سبدی دارو به داروخانه‌ها گفت عملکرد شرکت‌های پخش و شیوه توزیع دارو در موارد مطرح‌شده در حال بررسی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد هاشمی در برنامه «سلام صبح بخیر» رادیو ایران، همچنین درباره وضعیت تأمین، قیمت و توزیع انسولین گفت: انسولین از دارو‌های حیاتی و مستمرمصرف است و سازمان غذا و دارو برای تأمین دارو‌های ضروری و خاص حساسیت ویژه‌ای دارد. به گفته او، انسولین تولید داخل به‌خوبی تأمین شده و موجودی آن در وضعیت مناسبی قرار دارد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر رعایت ضوابط و استاندارد‌های کیفی در تولید و عرضه انسولین افزود: برخی افراد با این تصور که محصولات خارجی کیفیت بالاتری دارند، به مصرف آنها تمایل نشان می‌دهند؛ در حالی که انسولین‌های تولید داخل از کیفیت مطلوب برخوردارند، قیمت مناسب‌تری دارند و تحت پوشش بیمه هستند. او گفت: قیمت برخی نمونه‌های خارجی ممکن است تا ۲۰۰ برابر بیشتر باشد.

هاشمی ادامه داد: ترجیح برخی بیماران به مصرف نوع خاصی از انسولین، در صورت دسترسی‌نداشتن به همان محصول، ممکن است این تصور را ایجاد کند که دارو با کمبود روبه‌روست. به گفته او، بسیاری از داروخانه‌ها انسولین را با قیمت مناسب و تحت پوشش بیمه عرضه می‌کنند.

او در واکنش به انتقاد‌ها درباره نحوه توزیع دارو و فروش سبدی به داروخانه‌ها گفت: «موجود نبودن دارو با اختلال در توزیع آن تفاوت دارد.» هاشمی افزود: انسولین به میزان کافی از سوی شرکت‌های داخلی و خارجی تولید می‌شود، اما گزارش‌های مطرح‌شده درباره شیوه توزیع و عملکرد شرکت‌های پخش باید بررسی شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به مشکلات اقتصادی شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها گفت موضوعات مطرح‌شده از سوی واحد ارزیابی عملکرد پیگیری می‌شود و شرکت‌های پخش نیز برای رفع مشکلات تلاش می‌کنند. او تأکید کرد: باید میان گزارش‌های مربوط به یک منطقه و وضعیت کل کشور تفاوت قائل شد، چراکه تعمیم چند مورد به سراسر کشور می‌تواند به برداشت نادرست از شرایط منجر شود.

هاشمی سامانه رسمی سازمان غذا و دارو را یکی از ابزار‌های تسهیل دسترسی به دارو دانست و گفت: شهروندان می‌توانند با استفاده از آن، داروخانه‌های عرضه‌کننده داروی موردنیازشان را پیدا کنند. به گفته او، ممکن است دارو در داروخانه نزدیک محل سکونت موجود نباشد، اما در داروخانه دیگری در همان محدوده در دسترس باشد؛ ازاین‌رو، ارتقای ابزار‌های دسترسی مردم به دارو ضروری است.

او درباره عوامل مؤثر بر افزایش قیمت دارو نیز توضیح داد که مواد اولیه دارویی از خارج از کشور تأمین می‌شود و نرخ ارز، ثبت سفارش، هزینه حمل‌ونقل، نیروی کار، بسته‌بندی و توزیع بر قیمت نهایی اثر می‌گذارند. به گفته هاشمی، افزایش این هزینه‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند قیمت دارو را تحت تأثیر قرار دهد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در پایان از فعالان حوزه دارو، مکمل و شیرخشک قدردانی کرد و گفت: شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها با وجود مشکلات، طی یک سال گذشته به تولید و تأمین محصولات ادامه داده‌اند. او در عین حال تأکید کرد: کنترل قیمت‌ها همچنان از موضوعات مهم و قابل پیگیری است.