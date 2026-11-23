هجدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در تهران، سبب نوشتن، تحلیل کارشناسان پاکستانی برای بررسی، تقویت همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور برای تحقق اهداف و توسعه پیوند‌های تجاری میان کشور‌های منطقه شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، همزمان با نزدیک شدن به هجدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در تهران، کارشناسان و تحلیلگران پاکستانی تقویت همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور را عاملی مهم برای تحقق اهداف اقتصادی این سازمان و توسعه پیوند‌های تجاری میان کشور‌های منطقه ارزیابی می‌کنند.

روزنامه «داون» پاکستان در تحلیلی با عنوان «رویای اکو» به قلم «خرم عباس»، تحلیلگر مسائل راهبردی و امنیت بین الملل با اشاره به برگزاری نشست اخیر وزیران امورخارجه کشور‌های عضو اکو در اسلام آباد، نوشت: این سازمان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه اقتصادی، جغرافیایی و انسانی، هنوز نتوانسته است همکاری‌های سیاسی خود را به پیوند‌های پایدار اقتصادی و تجاری تبدیل کند.

این تحلیلگر پاکستانی با اشاره به پیشینه شکل گیری همکاری‌های منطقه‌ای میان ایران، پاکستان و ترکیه، یادآور شد سازمان همکاری منطقه‌ای برای توسعه (RCD) در سال ۱۹۶۴ با مشارکت این سه کشور تاسیس شد و در سال ۱۹۸۵ به سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تغییر نام داد.

به اعتقاد وی، احیای ظرفیت‌های اولیه این همکاری و گسترش مشارکت اقتصادی میان اعضا می‌تواند جایگاه اکو را در معادلات اقتصادی منطقه تقویت کند.

خرم عباس در این تحلیل ایران را به علت موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های انرژی و پاکستان را به دلیل بازار مصرف، ظرفیت‌های صنعتی و دسترسی به دریای عرب، دو کشور دارای قابلیت‌های مکمل معرفی کرد و مسیر ترانزیتی استانبول، تهران و اسلام آباد را از ظرفیت‌های مهم برای توسعه تجارت و ارتباطات منطقه‌ای دانست.

وی همچنین تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مشکلات امنیتی در مسیر‌های ترانزیتی و موانع مالی و بانکی را از جمله چالش‌های پیش روی همکاری اقتصادی کشور‌های عضو اکو برشمرد و بر ضرورت ایجاد سازوکار‌های مالی و تجاری برای کاهش آثار این محدودیت‌ها تاکید کرد.

در همین ارتباط «دکتر کامران یگانگی» پژوهشگر توسعه صنعتی و دیپلماسی اقتصادی در مقاله‌ای در روزنامه «داون» با عنوان «قدرت سازنده روابط پاکستان و ایران»، ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور را مکمل یکدیگر دانست و نوشت: ایران و پاکستان با وجود برخورداری از مرز مشترک، بازار‌های گسترده و نیاز‌های متقابل در حوزه‌های انرژی، کشاورزی، حمل ونقل و فناوری، هنوز نتوانسته‌اند از تمام ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی خود برای گسترش مبادلات تجاری استفاده کنند.

این پژوهشگر با اشاره به هدف گذاری دو کشور برای افزایش حجم تجارت دوجانبه از حدود ۳ میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار، موانع بانکی، تحریم ها، مشکلات امنیتی مرزی و ناهماهنگی مقررات تجاری را از عوامل محدودکننده روابط اقتصادی تهران و اسلام آباد دانست.

وی همچنین توسعه همکاری در حوزه کشاورزی و مدیریت منابع آب، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری، ارتباطات دانشگاهی، حمل ونقل و فعالیت‌های بندری در چابهار و سواحل بلوچستان پاکستان را از زمینه‌های مستعد برای گسترش مناسبات دو کشور معرفی کرد.

این دیدگاه‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که سی امین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی در ۱۶ نوامبر در اسلام آباد برگزار شد و شرکت کنندگان در آن، نقشه راه همکاری اقتصادی اکو برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ را تصویب کردند.

در این نشست «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای، تجارت، حمل ونقل و انرژی را از محور‌های اساسی توسعه همکاری میان کشور‌های عضو دانست و در دیدار با «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان، درباره گسترش مناسبات اقتصادی و ارتباطات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس برنامه اعلام شده هجدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی روز‌های ۳ و ۴ دسامبر به میزبانی تهران برگزار خواهد شد، این اجلاس در ادامه نشست وزیران امور خارجه در اسلام آباد، فرصتی برای بررسی راهکار‌های عملی توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی کشور‌های عضو خواهد بود.

پاکستان نیز که ریاست دوره‌ای این سازمان را برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ برعهده گرفته است، قرار است میزبان نوزدهمین اجلاس سران اکو در سال ۲۰۲۷ در اسلام آباد باشد.

سازمان همکاری اقتصادی با عضویت ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه ارتباطات میان آسیای جنوبی، غربی و مرکزی دارد.

موقعیت جغرافیایی ایران و دسترسی آن به آب‌های آزاد از طریق خلیج فارس و دریای عمان، در کنار ظرفیت‌های پاکستان در حوزه حمل ونقل و بنادر دریای عرب، می‌تواند زمینه ساز توسعه مسیر‌های تجاری و ترانزیتی میان این مناطق باشد.