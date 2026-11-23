رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با تأکید بر ضرورت مدیریت هزینه‌های زنجیره تولید تا مصرف گفت: بررسی و اصلاح فرآیند‌های فرآوری، بسته‌بندی و توزیع می‌تواند به کاهش فاصله قیمت شیر از دامداری تا بازار کمک کند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، پیمان عالمی در نشست خبری با اشاره به ظرفیت‌های بخش دامداری و صنایع لبنی گفت: قیمت شیر از مرحله تولید در دامداری تا عرضه در بازار، در برخی موارد با افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی همراه می‌شود که بررسی عوامل این اختلاف قیمت ضروری است.

وی افزود: در شرایط تورمی موجود، حتی افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت‌ها نیز با چالش‌هایی همراه است و باید برای مدیریت هزینه‌ها در تمام مراحل زنجیره تولید تا مصرف برنامه‌ریزی شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به نقش صنایع تبدیلی و فرآوری در تعیین قیمت نهایی شیر گفت: بخشی از اختلاف قیمت به هزینه‌های سورتینگ، بسته‌بندی و فرآوری در کارخانه‌های صنعتی مربوط می‌شود و قیمت شیر عرضه‌شده در بازار با قیمت آن در کارخانه تفاوت قابل‌توجهی دارد.

عالمی تأکید کرد: با بررسی دقیق هزینه‌های زنجیره تولید، فرآوری و توزیع باید زمینه مدیریت قیمت‌ها فراهم شود تا هزینه‌های اضافه‌شده در مسیر عرضه، به تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل نشود.