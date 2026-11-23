به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در نشست شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی دشمن علیه کشور افزود: دشمن امروز بسیار متمرکز و معطوف شده تا امنیت داخل کشور را برهم بزند و تاب‌آوری مردم را مخدوش سازد. افزودن بر فشار اقتصادی و معیشتی از ناحیه دشمن نیز در همین چارچوب قابل فهم است.

رئیس قوه قضائیه گفت: بخش‌های ذی‌صلاح قضایی باید با به‌کارگیری ظرفیت‌های قوای اطلاعاتی و انتظامی کشور، نسبت به برخورد قانونی و قاطع با مخلان امنیت و ضربه‌زنندگان به معیشت مردم اهتمام داشته باشند. این مقوله از دو جهت قابل پیگیری است؛ چه کارگزارانی در داخل دستگاه‌های حکومتی که در امر تسهیل معیشت مردم کوتاهی می‌کنند یا تقصیر دارند و چه عناصری در بیرون از حکومت که مبادرت به احتکار اقلام و اخلال در نظام اقتصادی می‌کنند؛ با همه آنها به حسب مورد برخورد قاطع و قانونی قرار خواهند گرفت.



محسنی اژه ای افزود: امنیت و معیشت مردم، دو رکن بسیار پراهمیت است و ما هیچ‌گونه اغماض و تساهلی در برابر مخلان امنیت و معیشت مردم نخواهیم داشت.



دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی علت ایجاد ۵۷ هزار پرونده در یک مرکز تجاری

رئیس دستگاه قضا با اشاره به گزارش واصله از مرجعی قضایی گفت: بالغ بر ۵۷ هزار پرونده از ناحیه یک مجموعه تجاری و فروشگاهی، فقط در یک استان کشور مفتوح شده است. این امر از آن دسته مقولاتی است که باید در باب آن، اتخاذ تدبیر عاجل و پیشگیرانه کرد و عیوب کار را برطرف نمود.



محسنی اژه ای افزود: باید بررسی و تفحص شود که بر چه مبنایی، یک مرکز تجاری فقط در یک استان، ۵۷ هزار پرونده قضایی را مفتوح کرده است؟ چنانچه هر کدام از این پرونده‌ها نیز با اعتراض طرفین دعوا یا شکایت مواجه شوند، همین آمار مذکور چندین برابر می‌شود و این امر مترادف با افزایش حجم کار و پرونده در قوه قضاییه است.



رئیس قوه قضائیه گفت: بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضا و مشخصاً معاونت پیشگیری و مرکز توسعه حل اختلاف، به موضوع مذکور ورود جدی داشته باشند و ایرادات موجود را که سبب ورودی بالا به مرجع قضایی فقط از ناحیه یک مرکز تجاری شده است، مرتفع سازند. بار‌ها تأکید کرده‌ایم که باید ریشه‌های بروز دعاوی را شناسایی و قبل از تبدیل شدن به پرونده، آنها را حل کنیم.



تأکید رئیس دستگاه قضا بر ضرورت تفسیر موسع قانون شورا‌های حل اختلاف

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تفسیر موسع قانون شورا‌های حل اختلاف تأکید کرد و افزود: اقشار مختلف مردمی از ظرفیت‌های شگرفی در امر مصالحه و حل اختلافات در دعاوی برخوردارند؛ فلذا ضروری است بیش از میزان موجود، از ظرفیت‌های مردمی در جهت به صلح و سازش کشاندن دعاوی بهره گرفته شود.