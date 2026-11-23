به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛️ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، از ثبت ۱۵ میلیون و ۲۸۳ هزار قطعه جوجه‌ریزی در ۳۶۷ واحد مرغداری گوشتی و سهم ۱۳.۱۴ درصدی از کل کشور خبر داد.

ابراهیم هزارجریبی، افزود: مجموع جوجه‌ریزی استان در هشت‌ماهه نخست امسال به ۱۱۶ ونیم میلیون قطعه رسیده که معادل ۱۱ممیز ۵۵ درصد جوجه‌ریزی کشور است.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی گلستان در تأمین گوشت مرغ کشور گفت: ۴۸ درصد جوجه‌ریزی استان را مرغداران مستقل و ۵۲ درصد را زنجیره‌های تولید انجام داده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان همچنین با تأکید بر ضرورت پایداری تولید در فصل سرد، از مرغداران خواست با تأمین سوخت ذخیره و آماده‌سازی سامانه‌های دوگانه‌سوز، تمهیدات لازم را برای مقابله با ناترازی احتمالی انرژی اتخاذ کنند.