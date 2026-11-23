مذاکرات یک هفته‌ای سازمان ملل در ژنو برای تدوین معاهده‌ای الزام‌آور با هدف کنترل سلاح‌های خودمختار، بدون دستیابی به توافق پایان یافت؛ این در حالی است که بیش از ۱۰۰ کشور وضع قوانین جدید برای نظارت بر این تسلیحات را خواستار هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، سازمان ملل، مذاکرات یک‌هفته‌ای کشورها در ژنو با هدف تدوین چارچوبی حقوقی و الزام‌آور برای کنترل سلاح‌های خودمختار، بدون توافق به پایان رسید.

در این نشست، بیش از ۱۰۰ کشور بر ضرورت تدوین قوانین بین‌المللی برای محدودسازی و نظارت بر تسلیحاتی تأکید کردند که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی قادر به انتخاب و هدف‌گیری مستقل اهداف هستند.