به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات رنکینگ آزاد کشوری دارت «جام شهدای ورزشکار» در سالن دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد. ۸۷ ورزشکار شامل ۷۳ نفر در بخش آقایان و ۱۴ نفر در بخش پسران به رقابت پرداختند. در پایان رقابت‌های بخش آقایان، جواد بیات از خراسان رضوی و ابوالفضل علی‌شاهی از تهران به‌ترتیب قهرمان و نایب‌قهرمان شدند و حسین اعرابی از اصفهان به همراه ابراهیم قربانی از استان قزوین مشترکا مقام سوم را به دست آورد. در این بخش ورزشکارانی از دست‌کم ۱۴ استان حضور داشتند.