مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه،گفت : این اداره کل با به‌کارگیری ناوگان حمل‌ونقل مجهز و استقرار عملیات توزیع آرد به صورت شبانه‌روزی، نسبت به تأمین بی‌وقفه نیاز خبازی‌های مرکز استان اقدام کرده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امیر نوری با تأکید بر اهمیت حفظ آرامش و رفاه مردم، اعلام کرد که تمامی ظرفیت‌های این اداره کل برای جلوگیری از هرگونه اختلال در فرآیند توزیع آرد به کار گرفته شده است.

نوری با اشاره به دستور صریح دکتر منوچهر حبیبی استاندار محترم کرمانشاه در جلسه کارگروه پایش گندم، آرد و نان استان اظهار داشت: «با توجه به حساسیت بالای تأمین کالا‌های اساسی بویژه آرد و دستور مستقیم بالاترین مقام اجرایی استان مبنی بر تسریع در فرآیند حمل و انتقال آرد به خبازی‌های سطح شهرستان کرمانشاه، این اداره کل روند تأمین و توزیع آرد را به گونه‌ای مدیریت می‌کند که هیچ خللی در خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود.»

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کرمانشاه با تشریح جزئیات عملیاتی افزود: «در حال حاضر، آرد خریداری‌شده از کارخانه‌های آردسازی "گلچین" در کنگاور و "سبا" در اسلام‌آبادغرب، توسط تریلی‌های سنگین به اداره کل غله منتقل شده و بلافاصله از طریق ناوگان خودرو‌های شهری شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس، به سمت خبازی‌های هدف در مرکز استان هدایت می‌گردد. لازم به ذکر است که این عملیات انتقال و توزیع، به صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه در حال انجام است و توزیع آرد از سایر کارخانه‌های سطح شهرستان نیز طبق روال معمول در حال انجام است.»

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه پرسنل این اداره کل و همچنین رانندگان و کارکنان شرکت حمل‌ونقل خلیج فارس که در شرایط سخت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند، خاطرنشان کرد: «این عملیات تا زمان تکمیل توزیع آرد خریداری‌شده در سطح خبازی‌های شهرستان ادامه خواهد داشت.»

مدیر کل غله استان همچنین از یک تحول اجرایی در فرآیند توزیع آرد خبر داد و گفت: «به منظور افزایش سرعت و کیفیت خدمت رسانی در توزیع آرد، با راه اندازی شرکت حمل پشتیبان توسط اتحادیه خبازان شهرستان کرمانشاه، از دهه دوم آذرماه، فرآیند توزیع آرد با شتاب و سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت تا ضریب اطمینان در تأمین نیاز نانوایی‌ها به حداکثر برسد.»