هم‌زمان با گرامیداشت هفته بسیج، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اشکذر استان یزد به همراه جمعی از فرماندهان رده‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج با امام جمعه این شهرستان دیدار و درباره عملکرد، برنامه‌ها و فعالیت‌های بسیج در عرصه‌های مختلف گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، هم‌زمان با گرامیداشت هفته بسیج، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اشکذر استان یزد به همراه جمعی از فرماندهان رده‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج با امام جمعه این شهرستان دیدار و درباره عملکرد، برنامه‌ها و فعالیت‌های بسیج در عرصه‌های مختلف گفت‌وگو کردند.

در این نشست، گزارشی از عملکرد یک‌ساله رده‌های مقاومت بسیج در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، جهادی و خدمت‌رسانی ارائه شد .

همچنین فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های اجراشده در سطح محلات و فعالیت‌های خدمت‌رسانی به مردم ارائه کردند.

در ادامه، حجت‌الاسلام دکتر صانعی امام جمعه اشکذر، با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات بسیجیان، بر تقویت روحیه جهادی، استمرار خدمت‌رسانی به مردم، حفظ وحدت و همدلی و حضور مؤثر بسیج در عرصه‌های مورد نیاز جامعه تأکید کرد.

این دیدار با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت نقش بسیج در خدمت‌رسانی به مردم و تحقق اهداف نظام اسلامی برگزار شد.