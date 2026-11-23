به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مراسم معنوی و سنتی که با مشارکت جمعی از ارادتمندان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) در موکب حضرت‌ام البنین (س) محله احمدآباد درچه برگزار شد، جلوه‌ای از عشق، ارادت و دلبستگی مردم این شهر به اهل بیت (ع) است.

پخت سمنو که از آیین‌های ریشه‌دار و ارزشمند در فرهنگ ایرانی و مذهبی به شمار می‌رود، در محی‌آباد فرصتی برای گردهمایی مردم، زنده نگه‌داشتن سنت‌های گذشتگان و تقویت همدلی و مشارکت اجتماعی است.

این میزان سمنو همزمان با روز وفات حضرت‌ام البنین (س) بین مردم توزیع شد.

حضرت‌ام‌البنین (س)، مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل العباس (ع)، نماد وفاداری، ادب، صبر و ارادت به اهل‌بیت (ع) هستند و برگزاری چنین مراسم‌هایی فرصتی برای زنده نگه‌داشتن یاد و سیره آن بانوی بزرگوار است.