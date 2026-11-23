فرمانده انتظامی صومعه‌سرا از شناسایی و دستگیری عامل انتشار مطالب کذب و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ سجاد سلمانی گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان صومعه سرا با انجام اقدامات فنی و تخصصی، هویت متهم ۱۸ ساله را که مطالب کذب و توهین‌آمیز در فضای مجازی منتشر کرده بود در این شهرستان شناسایی کردند.

وی از دستگیری این متهم با حکم قضایی و در عملیاتی غافلگیرانه خبر داد و افزود: متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی، به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ سلمانی گفت: انتشار مطالب کذب و توهین آمیز جرم محسوب می‌شود و بر اساس قانون، با مرتکبان این جرم برخورد خواهد شد.