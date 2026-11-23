برداشت زعفران از حدود ۱۶ هکتار زمین‌های کشاورزی شهرستان خرمبید به پایان رسید و کشاورزان حدود ۸۰ کیلوگرم محصول تولید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم بید گفت: کشاورزان این شهرستان برداشت زعفران را از حدود ۱۶ هکتار از زمین‌های کشاورزی به پایان رساندند و حدود ۸۰ کیلوگرم محصول تولید کردند.

مهدی بهراد با بیان اینکه متوسط عملکرد زعفران پنج کیلوگرم در هر هکتار است افزود: زعفران از محصولاتی است که ظرفیت مناسبی برای افزایش درآمد بهره‌برداران و استفاده بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی دارد.