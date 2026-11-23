دادستانی مسجدسلیمان برای جمع‌آوری آوار و نخاله‌های ساختمانی باقی‌مانده از طرح جابه‌جایی مناطق آلوده به نشت نفت و گاز در محلات کلگه، پشت برج و سی‌برنج مهلت تعیین کرد.

ضرب‌الاجل دادستانی برای جمع‌آوری نخاله‌ها از مناطق آلوده به نفت و گاز مسجدسلیمان

ضرب‌الاجل دادستانی برای جمع‌آوری نخاله‌ها از مناطق آلوده به نفت و گاز مسجدسلیمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، دادستانی مسجدسلیمان برای جمع‌آوری آوار و نخاله‌های ساختمانی باقی‌مانده از طرح جابه‌جایی مناطق آلوده به نشت نفت و گاز در محلات کلگه، پشت برج و سی‌برنج مهلت تعیین کرد.

فرید صالحی‌پور باورصاد، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان، گفت: در نشست کارگروه حقوق عامه دادگستری شهرستان، پیامد‌های زیست‌محیطی انباشت نخاله‌ها در این مناطق بررسی و بر اجرای به‌موقع مصوبات و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های مسئول تأکید شد.

وی افزود: مقرر شد پس از پایان عملیات پاکسازی، ایجاد فضای سبز در مناطق پاکسازی‌شده نیز در دستور کار قرار گیرد.

صالحی‌پور باورصاد ادامه داد: دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان هشدار داده است کوتاهی دستگاه‌های مسئول در اجرای وظایف و مصوبات در مهلت تعیین‌شده، می‌تواند مصداق ترک فعل باشد و با مسئولان مربوطه برخورد قانونی خواهد شد.

وی کاهش مخاطرات بهداشتی، بهبود سیمای شهری و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی را از پیامد‌های جمع‌آوری نخاله‌ها دانست و گفت: کارشناسان محیط زیست روند اقدامات دستگاه‌های مسئول را به‌صورت مستمر پایش و پیگیری می‌کنند.