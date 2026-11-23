هم‌زمان با هفته بسیج، برنامه آموزش و تمرین عملی باز و بست سلاح با حضور جمعی از شرکت‌کنندگان اجتماع مردمی «امت مبعوث‌شده» در میدان نماز اشکذر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، هم‌زمان با هفته بسیج، برنامه آموزش و تمرین عملی باز و بست سلاح با حضور جمعی از شرکت‌کنندگان اجتماع مردمی «امت مبعوث‌شده» در میدان نماز اشکذر برگزار شد.

در این برنامه، مربیان مجرب با ارائه آموزش‌های مقدماتی و تشریح اصول اولیه، شرکت‌کنندگان را با نحوه باز و بست سلاح آشنا کردند. در ادامه نیز حاضران در قالب گروه‌های چندنفره، آموزش‌های ارائه‌شده را به‌صورت عملی تمرین کردند.

این برنامه در چارچوب طرحی از پیش برنامه‌ریزی‌شده و با هدف ارتقای آگاهی و مهارت‌آموزی شرکت‌کنندگان، هم‌زمان با هفته بسیج در میدان نماز اشکذر برگزار می‌شود.

بر اساس این طرح، هر شب یک موضوع تخصصی و آموزشی در دستور کار قرار دارد تا شرکت‌کنندگان از آموزش‌های متنوع در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شوند.