به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۸ تنیسور برتر فصل حضور یافتند و یانیک سینر ایتالیایی - مرد شماره ۲ جهان - به علت مصدومیت زانو غایب بزرگ مسابقات است. فلاویو کوبولی از ایتالیا، آرتور فیس از فرانسه، فرانسیس تیافو از آمریکا و رافائل خودار از اسپانیا برای اولین بار در تنیس پایان فصل حضور یافتند. برای ششمین فصل پیاپی تورین ایتالیا میزبان این مسابقات شده است. تنیسور‌های شرکت کننده در دو گروه ۴ تیمی رقابت کردند و از هر گروه دو تنیسور برتر به دور نیمه نهایی راه یافتند.

گروه‌ها این بار به نام جان مک انرو و ایوان لندل - دو اسطوره تنیس جهان - نام گذاری شدند. در این رقابت‌ها اگر تنیسور قهرمان بتواند بدون شکست مسابقات را به پایان ببرد ۱۵۰۰ امتیاز دریافت می‌کند. نتیجه و برنامه مسابقات به این شرح است:

* فینال:

کارلوس آلکاراس از اسپانیا (بخت دو قهرمانی) ۲ - ۰ آلکساندر زورف از آلمان (بخت اول قهرمانی) (ست‌ها: ۶ - ۲ و ۷ - ۶)

- این اولین قهرمانی آلکاراس در تنیس پایان فصل بود و او اکنون ۳۰ قهرمانی در کارنامه دارد. آخرین بار آلکس کورتخا از اسپانیا در سال ۱۹۹۸ قهرمان شده بود.

او برای این قهرمانی ۵ میلیون و ۱۷۱ هزار دلار دریافت کرد که بالاترین جایزه نقدی تاریخ این تورنمنت به شمار می‌رود.

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- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ یانیک سینر از ایتالیا با شکست کارلوس آلکاراس از اسپانیا قهرمان شد و فلیکس اوژر از کانادا و آلکس دمینور از استرالیا سوم مشترک شدند.

- تا کنون شهر‌های توکیو، پاریس، بارسلونا، بوستون، ملبورن، استکهلم، هیوستون، نیویورک، فرانکفورت، هانوفر، لیسبون، سیدنی، شانگهای، تورین و لندن میزبانی این مسابقات را بر عهده داشته‌اند.

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در تنیس پایان فصل که از سال ۱۹۷۰ سابقه برگزاری دارد، نواک جوکوویچ از صربستان با ۷ قهرمانی رکورد دار است و راجر فدرر از سوئیس با ۶ قهرمانی دوم و پیت سمپراس از آمریکا و ایوان لندل از چکسلواکی سابق با ۵ قهرمانی سوم مشترک هستند.