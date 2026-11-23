به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا گفت: این دو پرنده شکاری توسط شهروندان دوستدار طبیعت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تحویل داده شدند و پس از بررسی وضعیت جسمانی و انجام اقدامات مراقبتی و تیمار توسط کارشناسان، در زیستگاه مناسب خود رهاسازی شدند.

وی افزود: پس از اطمینان از بهبود شرایط جسمانی و توانایی پرواز و ادامه حیات این پرندگان در طبیعت، زمینه بازگشت آنها به زیستگاه طبیعی فراهم شد.

فیروزنیا با قدردانی از همکاری و احساس مسئولیت شهروندان در قبال حیات‌وحش اظهار کرد: مشارکت مردم و تحویل به‌موقع پرندگان و سایر گونه‌های جانوری آسیب‌دیده به ادارات حفاظت محیط زیست، نقش مؤثری در حفظ تنوع زیستی و بقای گونه‌های ارزشمند جانوری دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیات‌وحش آسیب‌دیده، از نگهداری یا جابه‌جایی خودسرانه آن خودداری کرده و موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای مراقبت و بازگشت ایمن آن به طبیعت انجام شود.