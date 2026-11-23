مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو گفت: همزمان با بیست و یکمین دوشنبه از پویش نبض تحول دیجیتال، سامانه جدید اطلاعات دارویی با هدف ایجاد بستری یکپارچه برای دسترسی عمومی به اطلاعات دقیق، معتبر و به‌روز هر دارو، به‌صورت رسمی راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید کاظمی اظهار داشت: این سامانه با هدف تسهیل دسترسی عمومی به اطلاعات دقیق هر دارو طراحی شده است و ذیفنعان می‌توانند از طریق آدرس https://nfi.ttac.ir/ به این سامانه دسترسی پیدا کنند.

کاظمی با اشاره به ویژگی‌های فنی این پلتفرم افزود: این سامانه با طراحی کاربری آسان، امکان جست‌وجوی چندجانبه را برای کاربران فراهم کرده است. کاربران می‌توانند بر اساس پارامتر‌های مختلف از جمله نام تجاری دارو، نام ژنریک، کد ATC، قیمت و یا کد فرآورده (IRC)، به سرعت به جزئیات دقیق هر دارو دسترسی پیدا کنند. این قابلیت، دقت در یافتن اطلاعات را به حداکثر رسانده و ابهامات موجود در حوزه مصرف دارو را کاهش می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه این داشبورد، گامی در جهت افزایش شفافیت اطلاعات، تسهیل دسترسی عمومی به اطلاعات دقیق دارو‌ها و گسترش خدمات دولت الکترونیک در حوزه سلامت است و به ذینفعان کمک می‌کند تا به سرعت به اطلاعات مورد درخواست خود دسترسی پیدا کنند.