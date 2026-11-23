موج مهاجرت معکوس و بازگشت اهالی به زادگاهشان، جانی دوباره به روستای تاریخی کولیج در شهرستان سروآباد بخشیده بازگشتی امیدبخش که با جشن همدلی و مطالبه توسعه زیرساخت‌های روستایی همراه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، کولیج روستایی با پیشینه بیش از ۶ هزار سال که این روز‌ها شاهد بازگشت دوباره اهالی و رونق زندگی است.

بازگشتی امیدبخش که با جشن همدلی و دورهمی اهالی همراه شده است.

مردمی که همچنان به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند و خواستار توجه بیشتر مسئولان به توسعه زیرساخت‌ها و بهسازی معابر روستا هستند.