مراسم «زیر بیرق ابالفضل‌العباس (ع)» با حضور دانش‌آموزان و با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم مقام مادران و همسران شهدا در مدارس شهرستان اشکذر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، هم‌زمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، دانش‌آموزان مدارس شهرستان اشکذر با برگزاری مراسمی معنوی با عنوان «زیر بیرق ابالفضل‌العباس (ع)»، یاد و نام این بانوی بزرگوار و اسوه صبر، ایثار و وفاداری را گرامی داشتند.

در این مراسم، برنامه‌هایی از جمله سخنرانی و مداحی با محوریت تبیین شخصیت والای حضرت‌ام‌البنین (س) و نقش ایشان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اجرا شد.

دانش‌آموزان همچنین با گرامیداشت مقام مادران و همسران شهدا، بر پاسداشت آرمان‌های شهیدان و تداوم راه پرافتخار آنان تأکید کردند.

این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری، تقویت روحیه ولایت‌مداری و آشنایی نسل نوجوان با الگو‌های برجسته دینی و انقلابی برگزار شد.