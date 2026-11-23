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هفته دوازدهم فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ فوتبال سری آ ایتالیا شب گذشته پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
یوونتوس ۴ - ۰ ونتزیا (گلها: نیک ولتماد در دقیقه ۵۳، تیون کوپماینرز ۵۹، خوآن کابال ۶۵ و رندال کولو موآنی ۷۱)
بولونیا ۱ - ۱ اودینزه
ساسولو ۰ - ۲ جنوآ
میلان ۵ - ۱ فروزینونه (گلهای میلان: گابریله کالوانی - گل به خودی مدافع فروزینونه - در دقیقه ۴، گونسالو راموس ۱۹، آردون یاشاری ۴۸، آلفاجو سیسه ۶۰ و کریستین پولیشیچ ۶۸)
آتالانتا ۴ - ۴ اینتر (گل زده اینتر: فرانچسکو اسپوزیتو در دقایق ۱۶، ۳۲ و ۵۲ و پتار سوشیچ ۷۵)
برنامه - دوشنبه ۲ آذر:
مونزا - فیورنتینا
در جدول سری آ تیمهای لاتسیو با ۲۹، رم با ۳۰ و اینتر با ۲۹ امتیاز اول تا سوم هستند و تیم میلان با ۲۷ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.