مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از پیشرفت ۹۰ درصدی مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رضا رضایی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گفت: مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی یاسوج یکی از طرح های مهم زیرساختی در حوزه تأمین و ذخیره‌سازی آب شهر یاسوج است که با تکمیل آن، بخش قابل توجهی از مناطق شهری از ظرفیت این مخزن بهره‌مند خواهند شد.

رضایی با اشاره به میزان پیشرفت و اعتبارات طرح افزود: تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده و برای تکمیل عملیات اجرایی آن حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است. همچنین محصورسازی محوطه و احداث ساختمان نگهبانی از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در مرحله تکمیلی طرح است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با تشریح محدوده جمعیتی تحت پوشش این مخزن عنوان کرد: مناطق شرف‌آباد، دولت‌آباد، شاهدها، شهرک‌های امام علی (ع)، امام حسین (ع) و سایر شهرک‌های پیرامونی و همچنین مساکن ملی از جمله محدوده‌هایی هستند که از طریق این مخزن تأمین آب خواهند شد.

رضایی ادامه داد: با بهره‌برداری از این طرح، حدود ۱۵ هزار مشترک با جمعیتی بالغ بر ۶۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات آن قرار می‌گیرند که این موضوع در افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و مدیریت بهتر شبکه توزیع آب این مناطق مؤثر خواهد بود.

وی درباره منابع تأمین آب مخزن نیز گفت: در مرحله نخست، آب مورد نیاز از طریق خط انتقال موجود چشمه آبشار یاسوج تأمین می‌شود، اما مطالعات و طراحی خطوط انتقال از دو مسیر شامل چشمه آبشار یاسوج و احداث چاه در منطقه مهریان نیز در دستور کار قرار دارد تا زمینه تأمین و تقویت منابع آبی این مجموعه فراهم شود.