آتش‌نشانان یزد در عملیاتی تخصصی و نفس‌گیر، نوجوانی را که یکی از اعضای بدنش در دستگاه آسیاب یک کارگاه صنعتی در محدوده میدان کسنویه گرفتار شده بود، نجات دادند و برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، در پی اعلام حادثه گرفتار شدن عضو بدن یک نوجوان در دستگاه آسیاب صنعتی، آتش‌نشانان یزد به محل حادثه اعزام شدند و عملیات رهاسازی مصدوم را با موفقیت به پایان رساندند.

این حادثه در محدوده میدان کسنویه، خیابان گلشن یزد به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گزارش شد.

بلافاصله چهار آتش‌نشان از ایستگاه‌های شماره ۵ و ۱۱، با دو دستگاه خودروی عملیاتی به محل اعزام شدند و پس از ارزیابی شرایط، اقدامات تخصصی برای آزادسازی عضو گرفتار‌شده را آغاز کردند.

آتش‌نشانان پس از انجام عملیات و رهاسازی موفق نوجوان، وی را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد با تأکید بر اهمیت رعایت اصول ایمنی در محیط‌های صنعتی، از کارگران و مسئولان کارگاه‌ها خواست با رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و استفاده صحیح از تجهیزات و ماشین‌آلات، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.