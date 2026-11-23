به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، روح‌الله زحمتکش در برنامه تلویزیونی «روی خط خبر» گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شد، اما میزان واردات در هشت ماه گذشته از ابتدای امسال به کمتر از ۳۰ هزار تن رسیده است.

وی با بیان اینکه بازار گوشت قرمز در شرایط متعادلی قرار دارد، افزود: تولید داخل توانسته است شرایطی ایجاد کند که واردکنندگان امکان رقابت قیمتی با محصول داخلی را نداشته باشند.

زحمتکش با اشاره به قیمت گوشت وارداتی ادامه داد: حداقل قیمت گوشت منجمد وارداتی حدود ۶.۵ دلار است و قیمت دام زنده و گوشت تولید داخل نیز به‌گونه‌ای بوده که امکان رقابت برای واردکنندگان محدود شده است.

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید گفت: با وجود افزایش بیش از ۷۰ درصدی نرخ ارز مورد استفاده برای تأمین نهاده‌ها، تلاش شده است افزایش قیمت محصولات دامی کمتر از میزان افزایش هزینه‌های تولید باشد.

وی تأکید کرد: استمرار تولید نیازمند حفظ حداقل حاشیه سود تولیدکنندگان است و در صورت افزایش هزینه‌های تولید، قیمت محصولات نیز برای جلوگیری از زیان و کاهش تولید باید متناسب با آن تعدیل شود.

عرضه مرغ بالای ۲ کیلوگرم از اول دی ممنوع می‌شود

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از اجرای برنامه عرضه مرغ سایز از اول دی خبر داد و گفت: از این تاریخ مرغ بالای دو کیلوگرم در شبکه توزیع عرضه نخواهد شد.

زحمتکش با اشاره به ضرورت تولید مرغ سایز با هدف کاهش مصرف نهاده‌ها و افزایش بهره‌وری صنعت مرغداری افزود: اجرای این طرح از اول دی در دستور کار قرار گرفته و بر اساس تصمیم اتخاذشده، عرضه مرغ با وزن بیش از دو کیلوگرم در شبکه توزیع متوقف می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت تولید و صادرات مرغ در کشور گفت: هم‌اکنون صادرات مرغ به بیش از هزار تن در هفته رسیده است و از ابتدای امسال نیز نزدیک به ۱۰ هزار تن مرغ صادر شده است.

زحمتکش افزود: ظرفیت تولید کشور امکان افزایش صادرات را دارد، اما در حال حاضر با توجه به ناترازی انرژی و ضرورت حفظ ذخایر داخلی، صادرات با محدودیت‌هایی انجام می‌شود.

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه صادرات در بخش تخم‌مرغ و سایر حلقه‌های زنجیره طیور نیز در جریان است، تأکید کرد: در زمینه تولید مرغ مشکلی وجود ندارد و متناسب با ظرفیت مصرف داخلی و صادرات، امکان افزایش تولید فراهم است.

افزایش هزینه تولید و احتمال رشد قیمت محصولات دامی

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ در هفته‌های اخیر گفت: افزایش قیمت‌ها ناشی از گران‌فروشی نیست، بلکه پس از دوره‌ای از فروش محصولات با قیمت پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، قیمت‌ها به سطح متعادل‌تری رسیده است.

وی افزود: برای تولیدکنندگان، با احتساب قیمت جوجه و نهاده‌ها و حاشیه سود حداقلی پنج تا ۶ درصدی، قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ حدود ۴۰۰ هزار تومان است، اما تلاش شده است قیمت بازار پایین‌تر از این رقم باقی بماند.

زحمتکش با اشاره به افزایش هزینه تأمین نهاده‌ها ادامه داد: قیمت ارز مورد استفاده در تأمین نهاده‌ها از حدود ۱۱۲ هزار تومان در زمان آزادسازی نرخ ارز به حدود ۱۹۵ تا ۲۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت ذرت نیز از ۴۱ تا ۴۳ هزار تومان به بیش از ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: در صورت افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات نیز برای استمرار تولید ناگزیر از افزایش خواهد بود، اما در صورت ثبات نرخ ارز می‌توان قیمت‌ها را ثابت نگه داشت.

تلاش برای کاهش هزینه تولید و حفظ تعادل بازار

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای مدیریت هزینه‌های تولید گفت: مهم‌ترین اولویت، تأمین نهاده با حداقل قیمت و کاهش نقش واسطه‌ها در بازار بوده است.

وی افزود: تلاش شده است سطح تولید همواره بالاتر از میزان مصرف باشد تا امکان مدیریت بازار و جلوگیری از کمبود محصول فراهم شود؛ هرچند در برخی مقاطع تولید مازاد به زیان تولیدکنندگان منجر شده است.

زحمتکش همچنین با اشاره به ذخیره‌سازی بیش از ۱۰۰ هزار تن مرغ گفت: برای تأمین ذخایر کشور، تولید افزایش یافت، اما این موضوع در مقاطعی به زیان مرغداران منجر شد.

وی درباره کاهش مصرف گوشت و مرغ نیز گفت: بخشی از تغییر الگوی مصرف پس از آزادسازی نرخ ارز و انتقال یارانه از بخش تولید به مصرف‌کننده اتفاق افتاده است.