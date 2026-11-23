رئیس اداره مخابرات ماکو گفت: با پیگیری‌های فرماندار شهرستان ماکو و به همت مخابرات شهرستان، سیستم موتور برق اتوماتیک در مرکز مخابراتی کشمش‌تپه نصب و راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،بابک ولیزاده، رئیس مخابرات شهرستان ماکو اظهار کرد: عملیات نصب و راه‌اندازی موتور برق اتوماتیک در مرکز مخابراتی کشمش‌تپه با هدف تأمین برق پایدار، تضمین تداوم خدمات ارتباطی و جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های این مرکز به پایان رسید.

وی افزود: این سیستم به‌محض قطع برق شبکه شهری، به‌صورت خودکار وارد مدار شده و بدون نیاز به دخالت نیروی انسانی، برق موردنیاز تجهیزات مخابراتی را تأمین می‌کند.

ولیزاده با اشاره به اهمیت این اقدام در تقویت زیرساخت‌های ارتباطی تصریح کرد: ظرفیت موتور برق نصب‌شده متناسب با نیاز بخش‌های عملیاتی مرکز پیش‌بینی شده و این تجهیزات نقش مؤثری در استمرار خدمات مخابراتی هنگام قطعی برق خواهد داشت.

رئیس مخابرات شهرستان ماکو خاطرنشان کرد: تأمین برق پایدار مرکز مخابراتی کشمش‌تپه از مطالبات مطرح‌شده در نشست‌های مدیریت محله‌محور بود که با پیگیری‌های مستمر فرماندار شهرستان ماکو و به همت مخابرات شهرستان، به مرحله اجرا رسید.