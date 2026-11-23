مرکز پایش تصویری شهر دماوند، با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان در بخش ساختمان، تجهیزات و شبکه شهری، با همت شهرداری دماوند به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای ارتقای سطح امنیت شهری و هوشمندسازی مدیریت فضای شهر، مرکز پایش تصویری شهر دماوند افتتاح شد.

این طرح با بودجه‌ای بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان اجرا شده است، شامل عملیات‌های گسترده در زمینه‌های ساختمانی، تأمین تجهیزات پیشرفته و ایجاد شبکه ارتباطی شهری است که با همت و حمایت شهرداری دماوند به سرانجام رسید.