پانزدهمین نشست سالانه شبکه امنیت هسته‌ای آژانس بین المللی انرژی اتمی از ۲۳ تا ۲۶ نوامبر (۲ تا ۵ آذر)، به مدت ۴ روز در اسلام آباد برگزار می‌شود و نمایندگان این آژانس و ۴۹ کشور عضو شبکه در آن حضور خواهند داشت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، به نقل از «رادیو پاکستان»، این نشست چهار روزه با همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی در اسلام آباد برگزار می‌شود و نمایندگان این آژانس و ۴۹ کشور عضو شبکه در آن حضور خواهند داشت.

در این نشست شرکت کنندگان راهکار‌های تقویت برنامه‌های آموزشی، گسترش همکاری‌های بین المللی و تبادل تجربیات و بهترین شیوه‌های اجرایی در زمینه امنیت هسته‌ای را بررسی خواهند کرد.

این شبکه، مجموعه‌ای از مراکز آموزشی و پشتیبانی در کشور‌های عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی است که با هدف ارتقای توانمندی کشور‌ها در زمینه حفاظت و امنیت هسته‌ای فعالیت می‌کند.

این مراکز با برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و برنامه‌های تبادل تجربه به تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت همکاری میان کشور‌ها در این حوزه کمک می‌کنند.

شبکه بین المللی مراکز آموزش و پشتیبانی امنیت هسته‌ای (NSSC) در سال ۲۰۱۲ با حمایت آژانس بین المللی انرژی اتمی شکل گرفت.

هدف از ایجاد آن کمک به کشور‌ها برای تقویت زیرساخت‌های امنیت هسته‌ای از طریق آموزش نیروی انسانی متخصص، تبادل دانش و تجربه و ارائه پشتیبانی فنی و علمی است، مراکز عضو این شبکه همچنین در زمینه نگهداری و مدیریت تجهیزات امنیت هسته‌ای و ارتقای توانایی مقابله با تهدید‌های مرتبط با مواد و تاسیسات هسته‌ای فعالیت می‌کنند.

پاکستان پیش از این نیز در سال ۲۰۱۶ میزبان نشست سالانه این شبکه بوده است؛ نشستی که برای نخستین بار خارج از مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین برگزار شد.