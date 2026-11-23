وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی تا روز پنجشنبه پنجم آبان در سواحل و بخش هایی از استان خوزستان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جو پایداری در اغلب نقاط استان حاکم خواهد بود؛ بنابراین در این ایام افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان پدیده غالب خواهد بود.

همچنین تا اواسط روز پنجشنبه پنجم آبان وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی نیز در سواحل و نیمه جنوبی تا بخش‌های مرکزی و غربی و تا حدودی شمالی استان پیش بینی می‌شود و سبب کاهش دید افقی بویژه در جاده‌های مواصلاتی جنوبی استان خواهد شد. تا روز پنجشنبه تغییرات دما محسوس نخواهد بود.

در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۲ و ایذه با دمای ۹.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۲۹.۹ و کمینه دمای ۱۴.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.