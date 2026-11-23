فرمانده انتظامی مهاباد از وقوع سرقت مسلحانه از یک واحد طلافروشی در این شهر خبر داد و گفت: در جریان این حادثه، صاحب مغازه بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،سرهنگ امیررضا رسولیان افزود: پس از اعلام وقوع حادثه، کارآگاهان پلیس آگاهی در محل حاضر شدند و بررسی شواهد و مدارک موجود را آغاز کردند.

وی ادامه داد: سارق پس از تیراندازی به طلافروش و به قتل رساندن وی، مقداری طلا و جواهرات را از مغازه سرقت کرد و از محل حادثه گریخت.

فرمانده انتظامی مهاباد با بیان اینکه این سرقت در راسته طلافروشان و در خیابان طالقانی شرقی این شهر رخ داده است، گفت: با بررسی آثار و شواهد موجود و بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته، اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این جنایت آغاز شده است.

سرهنگ رسولیان با قدردانی از همکاری شهروندان مهابادی با پلیس آگاهی، تاکید کرد: نیروی انتظامی از تمام ظرفیت‌های خود برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه استفاده می‌کند.

وی با اشاره به ادامه تحقیقات درباره این پرونده خاطرنشان کرد: ابعاد مختلف حادثه همچنان در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از پایان تحقیقات و دستگیری متهمان اعلام خواهد شد.