شرکت توزیع برق استان سمنان در اطلاعیه ای اعلام کرد شهروندان برای اطلاع از زمان‌بندی محدودیت برق محله خود، شناسه قبض را در نرم افزار «برق من» وارد کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه که با عنوان محدودیت برق ناشی از محدودیت سوخت نیروگاه‌ها منتشر شده آمده است :

به اطلاع مشترکان گرامی می‌رساند، محدودیت برق ناشی از محدودیت سوخت نیروگاه‌ها، در بازه‌های زمانی ۲ ساعته و از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ اعمال می‌شود. مشترکان محترم برای اطلاع از زمان‌بندی محدودیت برق محل خود، می‌توانند با وارد کردن شناسه قبض برق در اپلیکیشن «برق من» (با به‌روزرسانی اپلیکیشن به آخرین نسخه) یا ربات برق من در پیام‌رسان بله، از برنامه محدودیت برق منطقه خود مطلع شوند