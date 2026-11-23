هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان، گرامیداشت هفته بسیج، فردا برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته پنجم سی و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور، گرامیداشت هفته بسیج، فردا (سه‌شنبه ۳ آذر) با برگزاری شش دیدار پیگیری می‌شود.

در تهران، نیروی زمینی میزبان استقلال صدرنشین خواهد بود. کازرونی‌های لیگ برتر که تاکنون همه دیدار‌های خود را با پیروزی پشت سر گذاشته‌اند، برای تداوم روند موفق خود به پایتخت می‌آیند. در سوی دیگر، نیروی زمینی نیز با انگیزه جبران دو شکست متوالی پا به این میدان می‌گذارد.

فولاد مبارکه سپاهان نیز شرایطی مشابه استقلال دارد. طلایی‌پوشان نصف جهان که تاکنون ۸ امتیاز کسب کرده‌اند، میزبان مقاومت شهرداری تبریز خواهند بود. تبریزی‌ها نیز برای افزایش امتیازات خود به اصفهان سفر می‌کنند.

دیگر دیدار هفته پنجم میان پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب و میدکو فراور زرند برگزار می‌شود. فاصله دو تیم در جدول رده‌بندی دو امتیاز است و همین موضوع بر حساسیت‌های این مسابقه می‌افزاید.

در مشهد، نام‌آوران رو در روی نفت و گاز گچساران قرار می‌گیرد. هر دو تیم که در هفته گذشته متحمل شکست شدند، برای جبران نتیجه قبلی و افزایش امتیازات خود به دنبال کسب پیروزی در این دیدار هستند.

دیگر نماینده اصفهان، سپاهان نوین نیز میزبان مس کرمان خواهد بود. تقابل تیم‌های سوم و چهارم جدول رده‌بندی که در همین هفته‌های ابتدایی خود را در قامت مدعیان لیگ معرفی کرده‌اند، از جذابیت‌های ویژه‌ای برخوردار است. مس کرمان ۶ امتیازی و سپاهان نوین ۵ امتیازی است.

آخرین دیدار هفته پنجم نیز میان هپکو اراک و نفت امیدیه برگزار خواهد شد. اراکی‌ها که پس از دو شکست در هفته‌های ابتدایی، دو پیروزی متوالی به دست آورده‌اند، این هفته در تهران از حریف میزبانی می‌کنند و به دنبال تداوم روند رو به رشد خود هستند و نفت امیدیه نیز همچنان در اندیشه کسب نخستین امتیازات فصل خواهد بود.

برنامه کامل هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۳ آذر - ساعت ۱۶:۰۰

نیروی زمینی تهران – استقلال کازرون

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – مقاومت شهرداری تبریز

پرواز هوانیروز اسلام‌آباد غرب – میدکوفرآور زرند

نام‌آوران مشهد – نفت و گاز گچساران

سپاهان نوین اصفهان – مس کرمان

سه شنبه ۳ آذر - ساعت ۱۸:۳۰

هپکو اراک – نفت امیدیه