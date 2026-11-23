معاون کنسولی وزیر امور خارجه و رئیس ستاد دیپلماسی استانی وزارت امور خارجه گفت دیپلماسی مرزی و استانی در راستای دیپلماسی همسایگی با جدیت در وزارت امور خارجه دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، وحید جلال‌زاده در نشست روسای دفاتر استانی وزارت امور خارجه افزود: افزایش اختیارات به استانداران مرزی از سوی دولت یک فرصت برای توسعه تجارت استان‌های مرزی به شمار می‌آید.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه هم در این نشست با تاکید بر شتابدهی به دیپلماسی اقتصادی استانی گفت با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی در استان‌ها تقویت ارتباطات تجاری استان‌ها با همسایگان یک ضرورت است و وزارت امور خارجه در این زمینه نقش مهمی برعهده دارد.

حمید قنبری افزود: تلاش برای افزایش صادرات از استان‌ها با شناخت بازار هدف، محصولات مورد نیاز همسایگان و رفع موانع موجود بویژه در حوزه حمل و نقل و لجستیک امکان پذیر است. در این نشست روسای دفاتر استانی وزارت امور خارجه هم به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص ظرفیت‌های موجود در استان‌های مرزی برای توسعه تجارت با همسایگان پرداختند.